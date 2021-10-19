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Еж обыкновенный

Еж обыкновенный

Еж является представителем типа хордовые, класса млекопитающие, отряда ежеобразных, семейства ежовых (Erinaceidae).

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Виктор Полуэктов
Я об такого споткнулся этим летом. Крупный такой ежище телепал у меня под ногами через тропинку под дом. А я дрова нёс охапкой и его не видел. Ну и босой ногой въехал-всунулся ему под тёплое пузо. И резко затормозил, что-то такое ощутив на ноге. Ёж оказался размером с современный электрочайник. Он тоже остановился, подумал и даже не рассердился. Не уколол меня, не запыхтел, только носопырой поводил, проволокся тёплым пузиком по моей ноге и неторопливо переваливаясь попой, ушёл под мой дом. Ничуть не испугавшись и не озаботившись тем, что его чуть не стоптали. Дело было вечером в середине августа, часов так в семь. И потом я его на участке видел не раз.

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