Уверенный и не бедный: как выглядит портрет астраханского туриста

Пока этот образ «прописан» для Стратегии развития туризма в Астраханской области. Сегодня многие регионы для улучшения социально-экономического положения своей территории активно разрабатывают концепцию развития местного туризма, поскольку данное направление, как указывают специалисты, на сегодня одно из самых динамично развивающихся.