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В России запустили первые China Friendly аптеки

В России запустили первые China Friendly аптеки

Стандарт предполагает полную адаптацию сервиса под потребности китайских туристов В Амурской области открылись первые в России аптеки, адаптированные для китайских граждан, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

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