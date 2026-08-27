В России запустили первые China Friendly аптеки

Стандарт предполагает полную адаптацию сервиса под потребности китайских туристов В Амурской области открылись первые в России аптеки, адаптированные для китайских граждан, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
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