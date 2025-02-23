Трамп: Киев и Вашингтон близки к сделке по добыче украинских ископаемых

По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон и Киев близки к заключению соглашения, которое обеспечит США компенсацию за средства, выделенные на поддержку Украины, посредством использования ее природных ресурсов.
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