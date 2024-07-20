Полиция во Флориде арестовала мужчину по обвинению в угрозах убийства Трампа

Полиция во Флориде арестовала мужчину по обвинению в угрозах убийства бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и республиканского кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса, а также членов их семей.
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