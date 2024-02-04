Два человека пострадали в Дербенте из-за хлопка газа

В Дербенте в результате хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме пострадали два человека. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Дагестан на сайте ведомства.
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