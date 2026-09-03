В Иванове продолжается благотворительная акция МВД России «Помоги пойти учиться»: полицейские и члены Общественного совета при ведомстве отправились в семьи, которым особенно нужна поддержка

В Иванове продолжается благотворительная акция МВД России «Помоги пойти учиться». Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и члены Общественного совета при УМВД России по Ивановской области объединились, чтобы поддержать семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и подарить детям настоящий праздник.