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В Иванове продолжается благотворительная акция МВД России «Помоги пойти учиться»: полицейские и члены Общественного совета при ведомстве отправились в семьи, которым особенно нужна поддержка

 В Иванове продолжается благотворительная акция МВД России «Помоги пойти учиться». Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и члены Общественного совета при УМВД России по Ивановской области объединились, чтобы поддержать семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и подарить детям настоящий праздник.

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