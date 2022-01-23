Семейные фотографии советских знаменитостей

Подборка кадров из семейных архивов советских актеров и других знаменитостей. Давайте предадимся ностальгии и посмотрим эти замечательные кадры! Евгений Леонов с сыном Андреем Светлана Светличная и Владимир Ивашов с детьми Александр Збруев и Людмила Савельева Алиса Фрейндлих с отцом, известным актером Бруно Фрейндлихом, и детьми Один из известнейших танцоров Большого театра Марис Лиепа с дочерью Илзе Наталья Белохвостикова с дочерью Наташей Дед, отец и сын Ефремовы Эльдар Рязанов с женой Зоей Фоминой и актер Георгий Георгиу во Франции Василий Лановой с сыновьями Сережей и Сашей Олег Попов в гостях у родителей Евгения Симонова с мамой и дочками Борислав и Екатерина Брондуковы с сыновьями Костей и Богданом Лидия Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин с дочерьми Машей и Олей Юрий Никулин с женой в Уфе Аркадий Райкин с сыном Константином Анатолий Папанов с супругой Юрий Гагарин с семьей на отдыхе в Крыму Николай Караченцов с женой Людмилой и сыном Андреем Любовь Полищук с сыном Александр Абдулов и Ирина Алферова с дочерью Ксенией Виктор Авилов с женой Галиной и дочерьми Олей и Аней Игорь Тальков на дне рождения сына Людмила Зыкина наводит порядок на кухне Армен Джигарханян с мамой Еленой Васильевной Марина Неелова с дочкой Никой, отец которой — Гарри Каспаров Иннокентий Смоктуновский с женой Суламифью и дочерью Машей Леонид Быков с женой и детьми Вера Алентова, Владимир Меньшов и их дочь Юлия Михаил Пуговкин с мамой Георгий Вицин с женой Тамарой Источник .