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Дмитрий Медведев о пользе для России от швейцарской «мирной конференции»

Дмитрий Медведев о пользе для России от швейцарской «мирной конференции»

В чём польза для России от швейцарской «мирной конференции»? Польза тройная.Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка зеленского.

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Комментарии
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Владимир Петров
критиканы вы тупые! невдомек, что это слова верховного, просто он их озвучить не может, а ДАМ в личном посту ДОЛЖЕН И МОЖЕТ.  А те кто его критикует просто кастраты. жуйте сопли и дальше.
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И то, что озвучил Медведев не делает ему чести. Бранные, бульварные выражения государственного деятеля, бывшего нашего президента, меня, мягко сказать, удивили...
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