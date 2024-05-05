В чём польза для России от швейцарской «мирной конференции»? Польза тройная.Во-первых, она будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка зеленского.
Дмитрий Медведев о пользе для России от швейцарской «мирной конференции»
Комментарии
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Владимир Петров
критиканы вы тупые! невдомек, что это слова верховного, просто он их озвучить не может, а ДАМ в личном посту ДОЛЖЕН И МОЖЕТ. А те кто его критикует просто кастраты. жуйте сопли и дальше.
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10 час.
Т
Тамара
И то, что озвучил Медведев не делает ему чести. Бранные, бульварные выражения государственного деятеля, бывшего нашего президента, меня, мягко сказать, удивили...
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7 час.
Олег Шибайло
Как всегда, хлеба и зрелищ. А воевать пойдѣте? А нас за шо?
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5 час.
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