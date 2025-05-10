Российскую и австрийскую оперную певицу Анну Нетребко объявили в розыск. По данным Telegram-канала Shot, знаменитость разыскивают судебные приставы, требующие пустить в ее питерскую квартиру коммунальщиков.
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