В Новосибирской области участились случаи укусов клещей

В период майских праздников оголодавшие кровососы принялись «пожирать» сибиряков. За первую неделю последнего весеннего месяца зарегистрировано уже более полутысячи случаев укусов новосибирцев, следует из сообщения тамошнего портала vn.
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