Буйная пассажирка самолета, избившая стюардессу, получила приговор

27-летнюю жительницу Кишинева осудили за избиение стюардессы на борту самолета. Фото: freepik.com Приговор огласили прокуроры Кишиневской муниципальной прокуратуры: девушке назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч леев (около 1300 евро).