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Царьград

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The Jerusalem Post включил Зеленского в Топ-50 влиятельных евреев

The Jerusalem Post включил Зеленского в Топ-50 влиятельных евреев

Владимир Зеленский занял 21-е место в списке 50 самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post.

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