БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Троллинг от МИД России: Мария Захарова призвала Британию соблюдать права своих граждан на свободу собраний

Троллинг от МИД России: Мария Захарова призвала Британию соблюдать права своих граждан на свободу собраний

  Россия решила «потроллить» Британию старым-добрым методом под названием «тем же по тому же». Или, как гласит наша поговорка, «как аукнется, так и откликнется».

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