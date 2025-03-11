Что нужно сделать, чтобы привлечь деньги? Народные приметы на 12 марта

Рассказываем, почему в этот день прислушивались к внутреннему голосу и как заговаривали суставы от боли Прокоп Перезимник (или Дорогорушитель) — народный праздник, который издавна отмечают на Руси 12 марта.
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