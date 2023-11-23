В Совете Федерации озвучили последствия западных санкций

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. В Москве прошел круглый стол Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации и Комитета Совета Федерации по международным делам на тему: «Противодействие экономическим санкциям и иным угрозам со стороны коллективного Запада».
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