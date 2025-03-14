Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Гайдуков
    Впустили в Россию всякую сволоту унижающую и просто уничтожающую русское население.«Мы предвидим бун...
  • Регина Толстоброва
    Что с  Россией сделали, во что превратили, в проходной двор.«Мы предвидим бун...
  • Владислав Владислав
    Трамп оправдывает вложенные в его избирательную компанию деньги и ведет политику в пользу практически тех же триллиар...«Настоятельная пр...

"Целое здание в труху, связь потеряна": "Метеорит" разнес спецузел СБУ в Киеве. Начался прорыв в Сумы. Горячая сводка СВО

"Целое здание в труху, связь потеряна": "Метеорит" разнес спецузел СБУ в Киеве. Начался прорыв в Сумы. Горячая сводка СВО

После освобождения Суджи Москва повышает ставки. Бегство ВСУ закончилось, завязались тяжёлые бои – Сырский получил новое указание от Зеленского? Стала известна цель ракеты, которую жители Киева спутали с метеоритом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Приезжай ко мне на БАМ с чемоданом кожаным, я тебе по морде дам конфликтом замороженным
Ответить
18 час.
Ваша Светлость
Это что, &quot;Орешник&quot; переименовали в Метеорит&quot;?:)))
Ответить
18 час.
Юрий Золотарев
Не-е-ет... Это метеорит переделали в &quot;Орешник&quot;!
Ответить
12 час.
наверх