22 ребёнка без вести пропали в Омской области за последние 36 лет. Их до сих пор не нашли. Как сообщили в областной прокуратуре, в прошлом году в розыск объявлено 57 человек.
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22 ребёнка без вести пропали в Омской области за последние 36 лет. Их до сих пор не нашли. Как сообщили в областной прокуратуре, в прошлом году в розыск объявлено 57 человек.