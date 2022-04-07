Видеотрансляция матча «Лейпциг» – «Аталанта» начнется в 19:45. Текстовый онлайн будет

«Аталанта» играет на выезде с «РБ Лейпциг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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