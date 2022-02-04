Происшествия

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В Новосибирской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении серии убийств и хищений имущества

Следственными органами СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего жителя города Искитима Новосибирской области в серии убийств, совершенных из корыстных побуждений (п.

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