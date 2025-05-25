«Пятая колонна»: кто выбил российское гражданство другу Зеленского, сбежавшему и вернувшемуся Ревве?

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
К сожалению наш пипл ничего не слышит, слово патриотизм не существует в лексиконе нашей гнилой молодёжи, которые финансируют и говнюка пирожкова, и дерьмо фильку, и лолитку и пр. и т.д.
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Надежда
Бандерша пугалкина свинтила, а шоу бизнес, к сожалению, так и не очистился...
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людмила михайлик
Обойдёмся без Ревых, своих вырастим
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