«Пятая колонна»: кто выбил российское гражданство другу Зеленского, сбежавшему и вернувшемуся Ревве?

ПавелЗзаварзин

К сожалению наш пипл ничего не слышит, слово патриотизм не существует в лексиконе нашей гнилой молодёжи, которые финансируют и говнюка пирожкова, и дерьмо фильку, и лолитку и пр. и т.д.