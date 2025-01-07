Более 113 млн рублей вложат в модернизацию культуры Херсонской области

На развитие культурной инфраструктуры Херсонской области в 2024 году выделено свыше 113 млн рублей. Средства направят на оснащение Домов культуры и сельских клубов, обновление библиотечных фондов и покупку автоклубов, сообщили в Минэкономразвития региона.
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