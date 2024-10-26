США готовят систему подавления спутников для противостояния Китаю и России

Фото: life.ru Важные новости России за неделю сообщают, что Соединенные Штаты разрабатывают систему для подавления вражеских спутников в противостоянии с Китаем и Россией Военно-космические силы США официально подтвердили завершение разработки нового оружия, получившего название «Meadowlands», предназначенного для нейтрализации китайских и российских спутников в случае военного конфликта.