Максакова* сообщила, что Волочкова употребляет крепкие напитки более 10 лет

Оперная дива Мария Максакова* заявила, что балерина Анастасия Волочкова выпивает уже около 10 лет. По словам Максаковой*, к этой пагубной привычки балерину привели люди из ее окружения, и теперь она полностью «потеряла» свою личность из-за этого.
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