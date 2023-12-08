Максакова* сообщила, что Волочкова употребляет крепкие напитки более 10 лет

Оперная дива Мария Максакова* заявила, что балерина Анастасия Волочкова выпивает уже около 10 лет. По словам Максаковой*, к этой пагубной привычки балерину привели люди из ее окружения, и теперь она полностью «потеряла» свою личность из-за этого.