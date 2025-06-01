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Российские военные за сутки сбили 100 украинских беспилотников

Российские военные за сутки сбили 100 украинских беспилотников

Российские военные за прошедшие сутки сбили 100 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

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