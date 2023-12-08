Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем героев Отечества

Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев, удостоенных высших государственных наград России, с Днем героев Отечества, который празднуется 9 декабря.
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