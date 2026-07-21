Главный трофей КХЛ побывал в Воронеже

Кубок Гагарина доставили в Воронеж в кабине паровоза «Графского поезда». Нападающие «Локомотива» Егор Сурин и Илья Николаев, завоевавшие трофей второй год подряд, провели фотосессию и раздали автографы болельщикам.
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