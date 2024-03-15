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Китай

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Китай призвал США прекратить оказание давления на TikTok

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ -- Китай в четверг призвал США прекратить оказывать необоснованное давление на компании из других стран в связи с принятием в Вашингтоне законопроекта против приложения для просмотра коротких видеороликов TikTok.

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