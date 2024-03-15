Китай призвал США прекратить оказание давления на TikTok

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ -- Китай в четверг призвал США прекратить оказывать необоснованное давление на компании из других стран в связи с принятием в Вашингтоне законопроекта против приложения для просмотра коротких видеороликов TikTok.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)