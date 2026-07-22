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Торстен Фрай станет новым лидером парламентской фракции ХДС/ХСС

Торстен Фрай станет новым лидером парламентской фракции ХДС/ХСС

После отставки Йенса Шпана с поста лидера парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге его место займет глава федеральной канцелярии Германии Торстен Фрай, 22 июля пишет газета Bild со ссылкой на источники в союзе.

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