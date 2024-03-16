Мэрия Орла утвердила дополнительные выплаты для работающих студентов

Мэр Парахин утвердил порядок предоставления студентам, совмещающим педагогическую деятельность в муниципальных образовательных организациях города Орла с освоением основных профессиональных образовательных программ в очной форме обучения.
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