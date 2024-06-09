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Глава ФНЛ о Первой лиге: «Мы делаем лучшую лигу мира все лучше с каждым годом. С «Уралом», «Сочи», «Балтикой» будет мощный сезон»

«В новом сезоне Первая лига будет мощной – состав пополнили игравшие в РПЛ «Урал», «Сочи» и «Балтика».

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