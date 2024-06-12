Герман Греф в роли барина: «рот откроешь — и тебя здесь больше никогда не будет. Я собственник этого аэропорта. А ты кто?»

ВА

Владимир Акулов

В любой эффективной фирме должен быть ПОРЯДОК ...Порядок должен быть и в такси...Начальник должен быть строг с подчиненными...А вы знаете , что Стиф Джобс , создатель корпорации Apple был очень строг с подчиненными... Стиф мог прямо в лифте небоскреба фирмы уволить сотрудника , у которого была грязная рубашка ! Вот что такое ЧАСТНИК при капитализме , который мы строим...Социалистическая халява закончилась ! Когда можно было валять дурака на работе.