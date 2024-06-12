Видео, на котором Герман Греф в жесткой форме объясняет алтайским таксистам, что они должны прилично выглядеть и не собираться «в кучу», попавшее в российский сегмент социальных сетей, вызвало довольно серьёзный резонанс.
Герман Греф в роли барина: «рот откроешь — и тебя здесь больше никогда не будет. Я собственник этого аэропорта. А ты кто?»
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
В любой эффективной фирме должен быть ПОРЯДОК ...Порядок должен быть и в такси...Начальник должен быть строг с подчиненными...А вы знаете , что Стиф Джобс , создатель корпорации Apple был очень строг с подчиненными... Стиф мог прямо в лифте небоскреба фирмы уволить сотрудника , у которого была грязная рубашка ! Вот что такое ЧАСТНИК при капитализме , который мы строим...Социалистическая халява закончилась ! Когда можно было валять дурака на работе.
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4 час.
Астон Мартин
как в тюрьме строгого режима ???🤔
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4 час.
ВМ
Вениамин Мельников
приказчик греф и холопы. Сбербанк это фактически ФРС на территории России,скупающий в том числе и Российские земли.Государство не может быть суверенным,если земля не принадлежит ему.
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1 час.
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