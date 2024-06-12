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Герман Греф в роли барина: «рот откроешь — и тебя здесь больше никогда не будет. Я собственник этого аэропорта. А ты кто?»

Герман Греф в роли барина: «рот откроешь — и тебя здесь больше никогда не будет. Я собственник этого аэропорта. А ты кто?»

Видео, на котором Герман Греф в жесткой форме объясняет алтайским таксистам, что они должны прилично выглядеть и не собираться «в кучу», попавшее в российский сегмент социальных сетей, вызвало довольно серьёзный резонанс.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
В  любой  эффективной  фирме  должен  быть    ПОРЯДОК  ...Порядок  должен  быть  и  в  такси...Начальник  должен  быть  строг  с  подчиненными...А  вы  знаете  ,  что  Стиф  Джобс  ,  создатель  корпорации   Apple  был  очень  строг  с  подчиненными... Стиф  мог  прямо  в  лифте  небоскреба  фирмы  уволить  сотрудника  ,  у  которого  была  грязная  рубашка  !  Вот  что  такое  ЧАСТНИК    при  капитализме  ,  который  мы  строим...Социалистическая  халява  закончилась  !  Когда  можно  было  валять  дурака  на  работе.
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4 час.
Астон Мартин
как в тюрьме строгого режима ???🤔
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4 час.
ВМ
Вениамин Мельников
приказчик греф и холопы. Сбербанк это фактически ФРС на территории России,скупающий в том числе и Российские земли.Государство не может быть суверенным,если земля не принадлежит ему.
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1 час.

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