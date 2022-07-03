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Часть обязанностей Елизаветы II сократили в пользу принца Чарльза

Часть обязанностей Елизаветы II сократили в пользу принца Чарльза

Обязанности королевы Великобритании Елизаветы II впервые в истории государства частично сократили. Как сообщает 3 июля издание Daily Mail, теперь часть из них возьмет на себя старший сын королевы и первый в очереди на трон 73-летний принц Чарльз.

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