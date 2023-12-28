ФАС выявила подорожание яиц в Волгоградской области на 45–100% за месяц

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в декабре зафиксировала повышение средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца в Волгоградской области на 45-100% по сравнению с октябрем, в отношении производителей возбуждено дело.
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