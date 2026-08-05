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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булатов про 2:1 с «Махачкалой»: «Крылья» победили за счет самоотдачи. Радует, что забили два хороших гола»

Тренер « Крыльев Советов » Сергей Булатов оценил победу над « Динамо » Махачкала (2:1) в 1-м туре  FONBET Кубка России в Пути РПЛ.

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