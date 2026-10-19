Дроны сегодня — новый тренд в военкеДумается, многим знакома такая ситуация, когда какой-нибудь именитый дизайнер выпускает очередную модную вещь, которая становится трендом сезона — без разницы, сумочка это, какие-нибудь штаны или кроссовки.
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