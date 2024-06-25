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Орловские новости

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ФК «Орёл» сыграет со «СКА-Хабаровск-2»

ФК «Орёл» сыграет со «СКА-Хабаровск-2»

Сегодня проходят матчи тринадцатого тура ЛЕОН Первенства России по футболу среди команд Второй лиги.Сегодня ФК «Орел» на своём стадионе сыграет очередной матч ЛЕОН Первенства России по футболу среди команд Второй лиги (дивизион Б).

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