Глава МИД Италии Таяни: Туск не разжигает войну, он понимает российскую угрозу

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объяснил слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Европа вошла "в предвоенную эпоху" тем, что Варшава чувствует "российскую угрозу с большей тревогой, чем кто-либо другой".