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Вечерний Новосибирск

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Лучшее средство от бессонницы назвали врачи в Новосибирске

Лучшее средство от бессонницы назвали врачи в Новосибирске

О важности полноценного сна для здоровья человека напомнили в региональном минздраве. Если мы плохо спим, то рискуем заработать целый комплекс серьезных заболеваний, начиная от ожирения и заканчивая болезнями сердца.

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