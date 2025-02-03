Лучшее средство от бессонницы назвали врачи в Новосибирске

О важности полноценного сна для здоровья человека напомнили в региональном минздраве. Если мы плохо спим, то рискуем заработать целый комплекс серьезных заболеваний, начиная от ожирения и заканчивая болезнями сердца.
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