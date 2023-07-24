</lj-embed>Продолжение темы:Константин Двинский. Найдено решение миграционной проблемыВ начале июля в Калининграде при участии губернатора Антона Алиханова состоялся форум Всемирного русского народного собора (ВРНС), главной темой которого стало народосбережение и миграционная политика.
Игорь Шишкин: Миграционная политика - мина под государством. На канале ИА "Аврора"
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михаил шумских
Всё это уже сотни раз переговорено, - а "воз" и ныне там...
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7 час.
Caltar
"«Также лично у меня возникают сомнения, что приезжие хотят у нас работать. Они хотят получить российское гражданство, и пользоваться всеми благами: получать пособия, материнский капитал, льготы для многодетных семей. Имея все привилегии, они уверены, что Россия должна им все больше и больше. Мигранты не соблюдают наши законы, создают диаспоры и выгораживают преступников. Это нельзя оставлять безнаказанным. Не хотят жить по нашим правилам? Значит надо ликвидировать диаспоры и депортировать нарушителей закона. Зачем мы направо и налево раздаем наше гражданство? Зачем мы обесцениваем звание – гражданин России?», - завершил речь Вадим Шумков,Курганский губернатор."!
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4 час.
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