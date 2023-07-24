Игорь Шишкин: Миграционная политика - мина под государством. На канале ИА "Аврора"

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"«Также лично у меня возникают сомнения, что приезжие хотят у нас работать. Они хотят получить российское гражданство, и пользоваться всеми благами: получать пособия, материнский капитал, льготы для многодетных семей. Имея все привилегии, они уверены, что Россия должна им все больше и больше. Мигранты не соблюдают наши законы, создают диаспоры и выгораживают преступников. Это нельзя оставлять безнаказанным. Не хотят жить по нашим правилам? Значит надо ликвидировать диаспоры и депортировать нарушителей закона. Зачем мы направо и налево раздаем наше гражданство? Зачем мы обесцениваем звание – гражданин России?», - завершил речь Вадим Шумков,Курганский губернатор."!