Avia.pro - СМИ 92-летняя Наина Иосифовна Ельцина, вдова первого президента России, остаётся живым символом эпохи.
Как живет 92 летняя вдова Бориса Ельцина? Сколько стоит её содержание? Любимый сад, скандинавская ходьба и фото мужа в каждой комнате
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Елкин
Согласен с Вами на 100 процентов! Таким наинам пора подохнуть, но говно долго плавает, а вот ценные наши люди мрут, как мухи!
Ответить
4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Очень трогательная статья, сахар с медом. Почти прослезился, уже приготовил носовой платок, но вспомнил, кто её муж...Хотя, конечно, она за него не ответчик
Ответить
3 час.
БВ
Борис Выдрин
Наине о её "святых 90-х" на память для того света: "- численность мужчин, которым в 2007 году должно было быть от 15 до 69 лет. Должно было быть, но не случилось — они умерли за этот 15 летний отрезок времени и как видно из графика самые большие потери понесли мужчины молодого и среднего возраста. Всего потери мужчин исчисляются в 9 млн. 367 тыс. человек. По женщинам цифры потерь скромнее — "всего" 3,5 млн. женщин не пережило ваших 90-х. Максимальные потери понесли женщины от 30 до 59 лет. Таким образом мы имеем около 13 млн. за 15 лет умерших гораздо раньше своего пенсионного возраста до 2007 года. Часть из них безусловно умерла бы своей смертью, но отнюдь не в таких масштабах, как вышло в реальности."
Ответить
2 час.
Свежие комментарии