TJN: мозг учится игнорировать отвлекающие визуальные факторы

Группа ученые из Лейпцигского университета (Германия) и Амстердамского свободного университета (Нидерланды) обнаружили удивительную способность мозга: он может "настраивать" ранние этапы визуальной обработки, чтобы автоматически фильтровать знакомые отвлекающие стимулы.
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