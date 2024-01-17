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Военное обозрение

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Национальная стратегия: Пентагон усовершенствует ВПК

Национальная стратегия: Пентагон усовершенствует ВПК

Пентагон разработал, принял и представил Национальную оборонно-промышленную стратегию. Этот документ определяет пути и стратегии развития военно-промышленного комплекса США на несколько следующих лет и должен помочь в решении ряда актуальных проблем.

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