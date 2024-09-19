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10 пугающих фактов о самых обычных вещах

10 пугающих фактов о самых обычных вещах

На первый взгляд, комната, в которой вы привыкли жить, кажется надежной, чистой и безопасной. Но что скрывается там, под покровом матраса? И почему ванна может вас убить? Каким был бы наш обычный мир, увеличенный под микроскопом? Журнал Еще! расскажет вам, почему бывает так страшно из-за, казалось бы, обычных вещей… Почему стоит бояться привычных предметов? Почему в жизни мы порой испытываем такой дикий страх? Ну просто мурашки по коже.

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