10 пугающих фактов о самых обычных вещах

На первый взгляд, комната, в которой вы привыкли жить, кажется надежной, чистой и безопасной. Но что скрывается там, под покровом матраса? И почему ванна может вас убить? Каким был бы наш обычный мир, увеличенный под микроскопом? Журнал Еще! расскажет вам, почему бывает так страшно из-за, казалось бы, обычных вещей… Почему стоит бояться привычных предметов? Почему в жизни мы порой испытываем такой дикий страх? Ну просто мурашки по коже.