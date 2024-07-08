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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Коалиция левых партий заняла первое место на парламентских выборах во Франции

Во Франции подвели итоги второго тура парламентских выборов. Первое место занял альянс левых партий «Новый народный фронт», на втором — центристская президентская коалиция «Вместе!», на третьем — правая коалиции во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен.

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