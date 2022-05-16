Минобороны: экипажи ВКС РФ за сутки уничтожили более 360 украинских националистов

pixabay.com https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Российские ВКС в ходе специальной операции по демилитаризации Украины в течение суток поразили 16 районов сосредоточения живой силы с бронетехникой ВСУ.