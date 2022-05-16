МОЯ СТРАНА

6 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Также Байден обещал снизить цены на газ и не повышать налоги для тех, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в го...Fox News уличил Б...
  • Михаил Васильев
    А Вы нам цены на продукты ещё выше подымите и излишки экспортируйте!Абрамченко: Росси...
  • Fialka
    один автор пишит что уже давно окупились расходы СП2,другой пишит что только окупятся, если не знаете правды,так не с...Echos: Россия мож...

Минобороны: экипажи ВКС РФ за сутки уничтожили более 360 украинских националистов

Минобороны: экипажи ВКС РФ за сутки уничтожили более 360 украинских националистов

pixabay.com https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Российские ВКС в ходе специальной операции по демилитаризации Украины в течение суток поразили 16 районов сосредоточения живой силы с бронетехникой ВСУ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх