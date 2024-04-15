Строители ключевой для Екатеринбурга развязки у «Калины» встали из-за долгов

Компания «Либстрой» — субподрядчик на строительстве развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге — отозвала своих сотрудников (27 человек) с участка из-за долга со стороны заказчика, московской группы «Альмакор» (генподрядчик).
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