На ММКФ состоялась российская премьера ужастика про Золушку "Гадкая сестра"

В столице подошел к концу 47-й Московский международный кинофестиваль. Программа смотра в этом году порадовала в том числе и любителей фильмов ужасов, причем по-хорошему пугающие картины обнаружились не только в соответствующей секции "Дикие ночи".
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