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Крымское информационное агентство

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  • Нина Попова
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На благотворительном аукционе в Алуште собрали более 1,5 миллиона рублей

На благотворительном аукционе в Алуште собрали более 1,5 миллиона рублей

В Алуште состоялся благотворительный аукцион в рамках акции «Белый цветок». В качестве лотов на аукционе — картины крымских художников, а также воспитанников и преподавателей Алуштинской детской художественной школы.

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