На благотворительном аукционе в Алуште собрали более 1,5 миллиона рублей

В Алуште состоялся благотворительный аукцион в рамках акции «Белый цветок». В качестве лотов на аукционе — картины крымских художников, а также воспитанников и преподавателей Алуштинской детской художественной школы.
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