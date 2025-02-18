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Калужские новости

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Калужанин написал песню об СВО и выиграл приз

Калужанин написал песню об СВО и выиграл приз

Сергей Ус из Товаркова в 2023 году написал песню «Знамя» про спецоперацию, а теперь одержал с ней победу на конкурсеСергей Ус из Товаркова в 2023 году написал песню "Знамя" про спецоперацию, а теперь одержал с ней победу на конкурсе.

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