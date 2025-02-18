Калужанин написал песню об СВО и выиграл приз

Сергей Ус из Товаркова в 2023 году написал песню «Знамя» про спецоперацию, а теперь одержал с ней победу на конкурсеСергей Ус из Товаркова в 2023 году написал песню "Знамя" про спецоперацию, а теперь одержал с ней победу на конкурсе.